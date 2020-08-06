Аварийная служба "Днепропетровсгаза" совершила 40 тысяч выездов с начала года

За 7 месяцев текущего года аварийно-диспетчерская служба АО "Днепропетровскгаз" выезжала к потребителям более 40 тысяч раз, 85% вызовов связаны с подозрением на утечку газа.

Как сообщает пресс-служба компании, с начала карантина нагрузка на газовые сети постоянно растет, поскольку много людей остаются дома, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на то, что карантин продолжается, все работы по содержанию газораспределительной системы в рабочем состоянии осуществляются непрерывно. Круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки 48 бригад аварийно-диспетчерской службы "Днепропетровскгаза". Даже в самые отдаленные точки аварийная бригада прибывает согласно требованиям – в пределах 40 минут", – рассказал главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

Компания подчеркивает, что в условиях карантина ее сотрудники максимально обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, каждое утро все работники предприятия проходят контроль температуры тела. В помещениях, где находятся работники, несколько раз в день проводится санитарная обработка, в постоянном доступе для сотрудников находятся антисептические средства для обработки рук. Вместе с тем каждый день, перед началом и по окончанию смены, водители обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные автомобили.

"Клиенты должны знать, что работники аварийно-диспетчерской бригады максимально защищены, поэтому не следует препятствовать газовикам выполнять их работу. Чтобы не подвергать дополнительной опасности работников АО "Днепропетровскгаз", потребители должны также придерживаться санитарных требований и быть социально ответственными. Если у клиента, который осуществляет вызов аварийной службы, есть симптомы болезни, он обязательно должен об этом предупредить диспетчера", – призывают в компании.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.