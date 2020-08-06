Продажи электромобилей в Украине снизились на 6%

В течение июля украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июньского результата.

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что отрицательную динамику спровоцировала неразбериха в законодательстве, вызванная изменением системы кодификации товаров.

Так, 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями. При этом нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС.

В то же время Гостамслужба и Налоговая своими письмами разъяснили, что с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей продолжают свое действие в полном объеме.

В июле из прошедших свою первую регистрацию в Украине электромобилей: 766 штук – это легковые авто и 33 – коммерческие.

Доля подержанных машин в части легковых составила 92%, а в части коммерческих – 100%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц автопарк страны пополнился 234 автомобилями этой модели.

На втором месте –Tesla Model 3, ее выбрали 115 автомобилистов.

Также в пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: Tesla Model S – 98 штук; Tesla Model X – 45; Fiat 500е – 38.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4112 легковых авто, 202 коммерческих и один автобус.