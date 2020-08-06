Власти Италии пригрозили запретить полеты Ryanair из-за нарушения карантина

Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) предупредило ирландскую бюджетную авиакомпанию Ryanair, что может приостановить выданное лоукостеру разрешение на осуществление перелетов в страну за нарушения правил безопасности, направленных на защиту от коронавируса.

В частности, итальянские авиационные власти обвинили ирландскую авиакомпанию в "неоднократных нарушениях санитарных правил COVID-19, действующих в настоящее время и введенных итальянским правительством для защиты здоровья пассажиров", передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядка действий, предложенных сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно.

ENAC предупредило, что если Ryanair не устранит нарушения, "вся ее авиационная деятельность в воздушных гаванях страны будет приостановлена".

В свою очередь, в Ryanair отрицают обвинения итальянского регулятора и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.

"Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair полностью соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров", – ответила авиакомпания.

Как сообщалось, Ryanair в летнем расписании 2021 года планирует запустить 17 маршрутов из Украины в Италию. Сейчас Ryanair летает из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью, Рим, из Одессы в Бергамо, Болонью и Рим, из Харькова в Бергамо. Все эти маршруты открыты в начале июля.

В начале апреля Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины. Сейчас оно продлено до конца осени.



