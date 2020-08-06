Сервис такси Bolt запускается в Днепре

Компания-оператор поиска и вызова такси Bolt с 6 августа запустила свой сервис в Днепре.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

"Среди важных преимуществ Bolt - забота и обеспечение выгодных условий для водителей и пассажиров. Уже более двух миллионов пользователей имели возможность оценить подход Bolt к работе, а теперь наступила очередь Днепра", - отметил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Стоимость поездки начинается от 23 грн. В честь запуска сервиса в течение первой недели клиентов ждут скидки до 50%.

Ранее Bolt анонсировал в Киеве сервис доставки еды и прокат электросамокатов. Многие услуги после тестирования в Киеве Bolt запускает в других городах Украины. Например, летом категория Kids для безопасных поездок в такси с детьми стала доступна во Львове, а в Одессе запустили категорию Business - авто повышенного комфорта.

Bolt 9 июля запустил в Киеве в тестовом режиме новую категорию такси XL - с автомобилями на шесть и более посадочных мест. А в связи с эпидемией коронавируса компания ввела дополнительные меры предосторожности для своих клиентов. Например, в приложении появилась новая категория автомобилей под названием Isolated. Авто, предусмотренные этой опцией, оснащены перегородками между водителем и пассажиром.