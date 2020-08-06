Центры занятости возобновили личный прием граждан

Центры занятости возобновляют личный прием граждан, приостановленный после введения карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Служба занятости возвращается к обычному режиму работы – центры занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности. Это Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

"Стоит заметить, что во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, в течение 12 марта - 31 июля работу удалось найти для 222 тысяч граждан", – отмечают в Минэкономики.

По данным Службы занятости, сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране, соответственно растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. , в июне – 75 тыс., в июле – 68 тыс.