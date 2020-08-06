Из "Приватбанка" уволился глава IT-направления

Член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность.

Как передает БизнесЦензор, об этом член наблюдательного совета "Приватбанка" Роман Сульжик сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня из "Приватбанка" уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей. И уволился не потому, что ему что-то не нравится в "Приватбанке"... Он уволился потому что ему, как и другим руководителям "Привата" и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату, – написал Сульжик.

Сам Гриценюк подтвердил эту информацию изданию НВ Бизнес, пояснив, что получил предложение занять аналогичную должность в коммерческом банке, где не действует инициированное президентом Владимиром Зеленским ограничение заработной платы.

"Причина проста. Пятый месяц без зарплаты. С апреля месяца заработную плату ограничили до 47 тыс. грн с налогами и соцпакетом. Это зарплата хорошего айтишника, программиста-второкурсника", – сказал Гриценюк, отметив, что многие его подчиненные, на которых не распространяется законодательное ограничение, получают в разы больше.

"Зарплата для меня единственным источником дохода. Если твоя зарплата во много раз снижается и становится гораздо меньше, чем уровень комфорта ... достаточного чтобы обеспечить семью, и гораздо меньше, чем тебе готов платить рынок, то просто нет другого рационального выбора, кроме как сменить работу", – добавил топ-менеджер.

Как сообщалось, Андрей Гриценюк возглавил направление информационных технологий в "Приватбанке" в феврале 2019 года.

До этого Гриценюк работал на должности директора по производству (Director of delivery) компании B2B SOFT, где отвечал за разработку и эксплуатацию систем, руководил технологическими подразделениями в банках ("Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль") и Национальном банке Украины, а также в технологических компаниях (Luxoft и B2B SOFT).