Из "Приватбанка" уволился глава IT-направления

Из "Приватбанка" уволился глава IT-направления

Член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность.

Как передает БизнесЦензор, об этом член наблюдательного совета "Приватбанка" Роман Сульжик сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня из "Приватбанка" уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей. И уволился не потому, что ему что-то не нравится в "Приватбанке"... Он уволился потому что ему, как и другим руководителям "Привата" и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату, – написал Сульжик.

Сам Гриценюк подтвердил эту информацию изданию НВ Бизнес, пояснив, что получил предложение занять аналогичную должность в коммерческом банке, где не действует инициированное президентом Владимиром Зеленским ограничение заработной платы.

"Причина проста. Пятый месяц без зарплаты. С апреля месяца заработную плату ограничили до 47 тыс. грн с налогами и соцпакетом. Это зарплата хорошего айтишника, программиста-второкурсника", – сказал Гриценюк, отметив, что многие его подчиненные, на которых не распространяется законодательное ограничение, получают в разы больше.

"Зарплата для меня единственным источником дохода. Если твоя зарплата во много раз снижается и становится гораздо меньше, чем уровень комфорта ... достаточного чтобы обеспечить семью, и гораздо меньше, чем тебе готов платить рынок, то просто нет другого рационального выбора, кроме как сменить работу", – добавил топ-менеджер.

Как сообщалось, Андрей Гриценюк возглавил направление информационных технологий в "Приватбанке" в феврале 2019 года.

До этого Гриценюк работал на должности директора по производству (Director of delivery) компании B2B SOFT, где отвечал за разработку и эксплуатацию систем, руководил технологическими подразделениями в банках ("Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль") и Национальном банке Украины, а также в технологических компаниях (Luxoft и B2B SOFT).

+6
Закон об ограничении должен распространяться на тех, кого кресло красит, а не на тех, кто кресло красит. Если ты реально спец и реально отрабатываешь свои деньги, то плптить нужно по рыночным расценкам.
Я бы тоже ушел.
А скулящие минималочники - это вам к нашим миллионерам и миллиардерам, сколотившим состояния преступным путем. Им пожальтесь почему вы такие нищие, а они такие богатые. А честных специалистов, добывших свою специальность своим трудом и талантом, нефиг трогать. При этом сейчас у всех есть возможность стать айтишником любого уровня и зарабатывать миллионы. Например Гугл берет всех, не смотря на дипломы. Только бы умел то, что им нужно. Вот и пытайтесь научиться, благо учиться сейчас есть где - все сходу айтишники учатся на своем основном месте работы - в интернете.
А если нет мозгов для такого обучения, то это вам к трансплантологам - пусть вам пересадят ваши мозги из жопы, в которой они оказались, назад в черепную коробку, где у вас сейчас дерьмо прокисшее квасится.
показати весь коментар
06.08.2020 18:53 Відповісти
+3
Хай йде в комерційні банки, чим більше буде банків з передовою ІТ інфраструктурою подібною до Приватбанку, тим краще! Поки що навіть А-банк, який тупо скопіював в Приватбанка особистий електронний кабінет і всі ІТ сервіси, не може досягнути рівня Приватбанку! Чогось не вистачає Суркісам - мабуть грошей та мізків! А Монобанк, який організований колишніми ІТ фахівцями Приватбанку навпаки пішов вперед і вже випереджає Приватбанк за рівнем ІТ сервісу! Тому чим більше колишніх ІТшників піде в інші банки тим краще!
показати весь коментар
06.08.2020 20:22 Відповісти
+2
Чего уж говорить о людях с минималкой, о какой зоне комфорта для них? Им впору не увольняться, а в петлю лезть.
показати весь коментар
06.08.2020 18:41 Відповісти
Чего уж говорить о людях с минималкой, о какой зоне комфорта для них? Им впору не увольняться, а в петлю лезть.
показати весь коментар
06.08.2020 18:41 Відповісти
Судя по количеству ошибок, как раз ты большую часть жизни провел на помойке.
показати весь коментар
06.08.2020 19:26 Відповісти
Хай йде в комерційні банки, чим більше буде банків з передовою ІТ інфраструктурою подібною до Приватбанку, тим краще! Поки що навіть А-банк, який тупо скопіював в Приватбанка особистий електронний кабінет і всі ІТ сервіси, не може досягнути рівня Приватбанку! Чогось не вистачає Суркісам - мабуть грошей та мізків! А Монобанк, який організований колишніми ІТ фахівцями Приватбанку навпаки пішов вперед і вже випереджає Приватбанк за рівнем ІТ сервісу! Тому чим більше колишніх ІТшників піде в інші банки тим краще!
показати весь коментар
06.08.2020 20:22 Відповісти
A- банк Нічого не копіював, там і є все приватбанківське бо цей банк належав до Приватбанку після санацііі у 2007 році. Банк купили Суркіси аж у 2015 році, до цього його онлайн версієб займалися іт- шники Привату. Після націоналізіціі принаймі половина співробітників іт перейшла з Дубілетом і відкрила Моно банк, не виключаю що вони ведуть і досі А банк
показати весь коментар
07.08.2020 08:24 Відповісти
И именно по этой причине Монобанк блокирует платежи в 150 гривен. Бо продвинутый.
показати весь коментар
07.08.2020 10:26 Відповісти
В мене нічого не блокується, я за все сплачую монобанком і за пачку цигарок і за пляшку мінералки.
показати весь коментар
07.08.2020 13:22 Відповісти
Это бот
показати весь коментар
06.08.2020 20:24 Відповісти
С нищими не общаюсь. От тибя дурно пахнет. Могу бесплатно предложить кусочек мыла.
показати весь коментар
07.08.2020 08:05 Відповісти
Я не совсем понимаю это быдлячее - а вот люди на минимальную зарплату... Люди на минимальную зарплату работают потому, что на рынке труда они примерно столько и стоят. Нравиться кому то или нет. А вот программисты - легко находят работу на 60-100 тысяч. на должности сеньера, но рядового, без подчиненных. Итого человек просто ушел, гед ему сразу же предложили наверняка раза в 3 больше, а то е выше.
показати весь коментар
06.08.2020 21:25 Відповісти
Могла бы не по подворотням ******* и по клубам лазить, а за кудахтером сидеть и языки изучать, не плакала бы о "минималке". Рынок труда - не богодельня. Сколько стоишь, столько и получаешь
показати весь коментар
07.08.2020 08:54 Відповісти
Зарплата врача минималка, подворотни это
Всё же перебор
Украина государство победивших воров и мусоров
показати весь коментар
07.08.2020 09:46 Відповісти
Перебор, согласен. Что с врачами не так? Хороший врач всегда найдет работу в частной клинике, так же, как и хороший учитель всегда может стать высокооплачиваемым репетитором. Работать нужно, а не ныть, что кто-то не дал. Я красивый, мне не дали, все гондоны, а я - воздушный шарик.
показати весь коментар
07.08.2020 10:08 Відповісти
Что ты песдишь, питарок? Работадатель хренов? В Чехии минималка - 18000, придурок! Таких работадателей, как ты, ипашить надо с ноги, жлобяра!
показати весь коментар
07.08.2020 19:06 Відповісти
Ты кто, недоделанный? Хотя ты никто, даже имени у тебя нет, *****. Тебе не нравится наша минималка? Ты получаешь минимум? Так это ты жлоб, а не я. Что ты сделал, чтобы жить, как в Чехии? Ты стал чехом? Ты так же работаешь, как и они? Ты требуешь от украинцев, чтобы они тебе, бездельнику, платили, как чешскому рабочему просто из-за того, что ты есть? Ты - ЛОХ, и это навсегда
показати весь коментар
07.08.2020 20:05 Відповісти
Термило - это ты, лопух, батрачишь за минималку, как чмо бесполезное, которое бы пристроить бы куда, абы не воняло.
показати весь коментар
07.08.2020 20:50 Відповісти
Надо понимать, что врач - это исключение. Ну там учитель еще. Да, и у них есть выбор, но это все же бюджетные социально важные профессии. Но вот большинство работающих на минималку - это реально разнорабочие.
показати весь коментар
07.08.2020 18:59 Відповісти
Кому надо понимать? Что понимать?У кого есть выбор? Для кого эти профессии важные, для вас? Каждый труд уважаем и оплачивается по своей стоимости, будь то полотер или профессор. Требовать от "врача" за 7 тыщ в месяц, что он будет профессионалом, это как заказать себе архитектором студента из вуза за 4 тыщи. Дешево, но со временем всем будет только хуже.
показати весь коментар
07.08.2020 20:09 Відповісти
Еще один специалист по подворотням и клубам выполз на свет изучать "кудахтеры".
показати весь коментар
07.08.2020 20:55 Відповісти
Чим більше можливостей, тим більше потреби.
показати весь коментар
07.08.2020 17:36 Відповісти
Один страждає, що їсть оселедець, а не червону ікру, а іншому не спиться, що їздить на порше, а не на лексусі.
показати весь коментар
07.08.2020 17:48 Відповісти
Замінять на людину коломойського. А то американці, через махінації з "приватом", завсім "розпоясались"
показати весь коментар
06.08.2020 18:52 Відповісти
Закон об ограничении должен распространяться на тех, кого кресло красит, а не на тех, кто кресло красит. Если ты реально спец и реально отрабатываешь свои деньги, то плптить нужно по рыночным расценкам.
Я бы тоже ушел.
А скулящие минималочники - это вам к нашим миллионерам и миллиардерам, сколотившим состояния преступным путем. Им пожальтесь почему вы такие нищие, а они такие богатые. А честных специалистов, добывших свою специальность своим трудом и талантом, нефиг трогать. При этом сейчас у всех есть возможность стать айтишником любого уровня и зарабатывать миллионы. Например Гугл берет всех, не смотря на дипломы. Только бы умел то, что им нужно. Вот и пытайтесь научиться, благо учиться сейчас есть где - все сходу айтишники учатся на своем основном месте работы - в интернете.
А если нет мозгов для такого обучения, то это вам к трансплантологам - пусть вам пересадят ваши мозги из жопы, в которой они оказались, назад в черепную коробку, где у вас сейчас дерьмо прокисшее квасится.
показати весь коментар
06.08.2020 18:53 Відповісти
Программное обеспечение Привата было по крайней мере в Украине лучшим!
показати весь коментар
06.08.2020 18:59 Відповісти
Все люди должны получать одинаковую зарплату.
Иначе начнётся бардак. Не понятно будет ничего вообще, где, что и как.
показати весь коментар
06.08.2020 21:52 Відповісти
..у Вас в голове уже бардак... И вообще непонятно где и как она у Вас и как расположена.. Скорее всего ниже поясницы....
показати весь коментар
07.08.2020 02:25 Відповісти
Одинаковая не значит равная в количественном выражении
показати весь коментар
07.08.2020 09:47 Відповісти
))))) так понятно.... одному 1000 долларов сотками... другому двадцатками... ))) зато какая количественная разница..)))
показати весь коментар
07.08.2020 23:09 Відповісти
47 тис грн = 125 тис руб = 1700 доларів США

Зараз десь заплакали мордовські боти....
показати весь коментар
07.08.2020 10:58 Відповісти
ПриватБанк зараз є державним. І дуже складно вирішити, чи "достатньо ринкова зп" для того чи іншого співробітника. Не тільки топ-керівники. От просто звичайні. Це по факту, вирішує держава. Який висновок ? Щоб платити ринкову зп, треба приватизувати держ.банки -- їх у нас кілька, а от навіщо ? Продати. Нехай власник там і платить, скільки забажає.
показати весь коментар
07.08.2020 11:36 Відповісти
Лишилося ще національний банк продати...
показати весь коментар
07.08.2020 17:53 Відповісти
Элементарно решить. У нас более 10 банков. Еще есть подобные сруктыры, где так же есть фати отдел. берем среднюю зарплату по ним -оп, вот тебе и рыночная.
показати весь коментар
07.08.2020 19:00 Відповісти
ну пусть пи.дует раз 47 тсяч этому "спецу" мало
показати весь коментар
07.08.2020 16:03 Відповісти
Размещено: 06.02.2020

Руководитель НАК "https://newsone.ua/news/economics/kobolev-sdelal-vazhnoe-utochnenie-po-janvarskoj-tsene-na-haz-v-ukraine.html Нафтогаз Украины " Андрей Коболев зарабатывает в месяц более одного миллиона гривен.
Об этом сообщает издание https://ukranews.com/news/682294-oklad-koboleva-1-mln-griven-a-takzhe-premii-i-bonusy-po-usloviyam-ego-kontrakta Украинские новости .
В условиях контракта Коболева указано, что его оклад составлял 1 041 000 миллион гривен в месяц. Кроме этого имеются ежемесячные премии и другие вознаграждения.
А теперь представь, что ему платят 47 тыщ вместо миллиона.
Это мало для человека, привыкшего жить на лимон в месяц...
показати весь коментар
07.08.2020 17:47 Відповісти
Идиот, я просто программист - зарабатываю в 2 раза больше. И в Украине более 200 тысяч айтишников, и половина из них зарабатывает больше этих 47, а на руки около 38 тысяч гривен. Просто в итоге банк потеряет в сотни раз больше, если не будет опираться на специалистов. Зато чувства такого как ты люмпена не будет нарушено, да.
показати весь коментар
07.08.2020 19:02 Відповісти
Та всем пох на тебя! Узбагойся, прахраммист.
показати весь коментар
07.08.2020 19:12 Відповісти
Накодив, кодер криворукий? Нарешті, дибільний інтерфейс прихват24, повернуть як було раніше?
показати весь коментар
07.08.2020 19:10 Відповісти

