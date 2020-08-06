Из "Приватбанка" уволился глава IT-направления
Член правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк решил покинуть занимаемую должность.
Как передает БизнесЦензор, об этом член наблюдательного совета "Приватбанка" Роман Сульжик сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня из "Приватбанка" уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей. И уволился не потому, что ему что-то не нравится в "Приватбанке"... Он уволился потому что ему, как и другим руководителям "Привата" и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату, – написал Сульжик.
Сам Гриценюк подтвердил эту информацию изданию НВ Бизнес, пояснив, что получил предложение занять аналогичную должность в коммерческом банке, где не действует инициированное президентом Владимиром Зеленским ограничение заработной платы.
"Причина проста. Пятый месяц без зарплаты. С апреля месяца заработную плату ограничили до 47 тыс. грн с налогами и соцпакетом. Это зарплата хорошего айтишника, программиста-второкурсника", – сказал Гриценюк, отметив, что многие его подчиненные, на которых не распространяется законодательное ограничение, получают в разы больше.
"Зарплата для меня единственным источником дохода. Если твоя зарплата во много раз снижается и становится гораздо меньше, чем уровень комфорта ... достаточного чтобы обеспечить семью, и гораздо меньше, чем тебе готов платить рынок, то просто нет другого рационального выбора, кроме как сменить работу", – добавил топ-менеджер.
Как сообщалось, Андрей Гриценюк возглавил направление информационных технологий в "Приватбанке" в феврале 2019 года.
До этого Гриценюк работал на должности директора по производству (Director of delivery) компании B2B SOFT, где отвечал за разработку и эксплуатацию систем, руководил технологическими подразделениями в банках ("Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль") и Национальном банке Украины, а также в технологических компаниях (Luxoft и B2B SOFT).
Всё же перебор
Украина государство победивших воров и мусоров
Я бы тоже ушел.
А скулящие минималочники - это вам к нашим миллионерам и миллиардерам, сколотившим состояния преступным путем. Им пожальтесь почему вы такие нищие, а они такие богатые. А честных специалистов, добывших свою специальность своим трудом и талантом, нефиг трогать. При этом сейчас у всех есть возможность стать айтишником любого уровня и зарабатывать миллионы. Например Гугл берет всех, не смотря на дипломы. Только бы умел то, что им нужно. Вот и пытайтесь научиться, благо учиться сейчас есть где - все сходу айтишники учатся на своем основном месте работы - в интернете.
А если нет мозгов для такого обучения, то это вам к трансплантологам - пусть вам пересадят ваши мозги из жопы, в которой они оказались, назад в черепную коробку, где у вас сейчас дерьмо прокисшее квасится.
Иначе начнётся бардак. Не понятно будет ничего вообще, где, что и как.
Зараз десь заплакали мордовські боти....
Руководитель НАК "https://newsone.ua/news/economics/kobolev-sdelal-vazhnoe-utochnenie-po-janvarskoj-tsene-na-haz-v-ukraine.html Нафтогаз Украины " Андрей Коболев зарабатывает в месяц более одного миллиона гривен.
Об этом сообщает издание https://ukranews.com/news/682294-oklad-koboleva-1-mln-griven-a-takzhe-premii-i-bonusy-po-usloviyam-ego-kontrakta Украинские новости .
В условиях контракта Коболева указано, что его оклад составлял 1 041 000 миллион гривен в месяц. Кроме этого имеются ежемесячные премии и другие вознаграждения.
А теперь представь, что ему платят 47 тыщ вместо миллиона.
Это мало для человека, привыкшего жить на лимон в месяц...