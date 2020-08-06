Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Граждане Украины с 7 августа смогут въехать в Черногорию без дополнительных ограничений.

Соответствующая информация размещена на сайте правительства Черногории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил "зеленый" список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию с 7 августа без дополнительных ограничений. В список кроме Украины добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве.

С 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины был возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом, потому что Украина находилась в "желтом" список.

По новому решению, украинцы смогут пересечь границу и на авто, как и граждане других стран с "зеленого" списка. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа.