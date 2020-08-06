АМКУ обязал "Укрзализныцию" отменить плату за подачу вагонов на небольшие станции
Антимонопольный комитет (АМКУ) признал действия АО "Укрзализныця" по введению дополнительной услуги подачи вагонов на малодеятельные станции злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и оштрафовал компанию на 18,28 млн грн.
Комитет также обязал железнодорожную компанию отчитаться об устранении нарушения в двухмесячный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
В ходе рассмотрения жалоб грузоотправителей и грузополучателей Комитет установил, что "Укрзализныця" самостоятельно установила перечень малодеятельных станций и в безальтернативном порядке предложила заключить дополнительные соглашения к договору об оказании услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях для выполнения коммерческих операций, а также работ по приему, выдаче, погрузке и выгрузке".
При введении такой услуги, ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала.
В таких действиях АМКУ усмотрел признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и начал рассмотрение дела.
"Комитет установил, что АО "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело услугу... которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке", – констатируют в АМКУ.
Комитет отмечает, что при наличии конкуренции на рынке, предприятия имели бы возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения к договору, которая приводит к существенному увеличению их расходов, и выбрать другого поставщика услуг.
Кроме того, проведенный АМКУ анализ статей расходов стоимости услуги показал, что она является экономически необоснованной. В частности, стоимость услуги установлена без учета различных обстоятельств, в частности, количества вагонов, их наполненности и т.д.
"Укрзализныця" не смогла опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификацию совершенного нарушения", – сообщают в АМКУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль