Две трети украинцев отказались от отпуска этим летом, – опрос

66% украинцев текущим летом не собираются и не были в отпуске.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным исследования, 16% опрошенных уже были в отпуске летом 2020 года, еще 18% – планируют его на это лето. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске.

При этом среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, – 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу.

Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.