Аграриям компенсировали 716 миллионов за приобретенную технику и оборудование
По состоянию на 31 июля 2020 года общая сумма выплат по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" составляет 716 млн грн. Из них 47,4 млн грн было направлено сельхозтоваропроизводителям, которые приобрели технику и оборудование украинского производства в июне 2020 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Предварительно было выделено 104,5 млн грн сельхозпроизводителям на приобретение техники в декабря 2019 года и январе-мае 2020 года. Средства получили 1017 аграриев, которые за указанный период приобрели 1684 единицы сельхозтехники и оборудования. Также 565,9 млн грн было направлено для погашения задолженности перед аграриями за октябрь-ноябрь 2019 года.
Всего в 2020 году средства получит 1481 аграрий, которые за указанный период приобрели 2295 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2,8 млрд грн.
На 2020 год бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" предусмотрен 1 млрд грн.
Правительственная программа государственной поддержки оказывает положительное влияние и на восстановление украинской промышленности. Ежегодно Минэкономики формирует перечень отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования, стоимость которых компенсируется за счет средств государственного бюджета. За два года номенклатуру отечественной техники и оборудования расширен в 6,3 раза. Число заводов-производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло в 4,5 раза. Это в свою очередь способствовало созданию не менее 5 тыс. рабочих мест.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль