Цены на нефть опустились ниже $45 за баррель

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на рисках вокруг падения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,24% — до 44,98 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,29% — до 41,83 доллара за баррель.

Распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики, а соответственно и спроса на нефть. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 миллионов.

Кроме того, эскалация конфликта США и КНР также создает опасения за спрос на сырье, так как Китай является одним из крупнейших импортеров нефти. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.

Опасения вокруг падения спроса усиливаются рисками переизбытка сырья на рынке. С 1 августа ОПЕК+ ослабила сокращения добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. В четверг Саудовская Аравия объявила о снижении отпускных цен на свою нефть для Европы и Азии. Ирак, который находится в числе "двоечников" обязался в августе дополнительно сократить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день, так как в июле страна соблюдала квоту не на 100%.

"Все действительно сводится к ситуации со спросом. Мы застряли в подвешенном состоянии, пытаясь предугадать как пойдет кривая коронавируса. Перевесят ли меры поддержки (экономики — ред.) США вспышки (коронавируса) в мире", — полагает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.