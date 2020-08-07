Коболев прогнозирует присутствие на розничном рынке газа до 7 крупных компаний

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что через несколько лет на розничном рынке газа будут присутствовать 5-7 крупных компаний.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я действительно ожидаю, что через 2-3 года на этом рынке будет работать 5-7 немаленьких компаний, каждая из которых будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов", – сказал Коболев.

При этом он подчеркнул, что компаниям, которые не смогут удовлетворить потребности клиента, на этом рынке делать нечего.

"На рынке Украины довольно много трейдеров. Это непростой бизнес. Он требует качественной поставки газа, портфеля поставок, клиентского сервиса, денег и капитала. Поэтому изменения, которые произойдут в ближайшее время, – маленькие трейдеры, которые не приносят никакой ценности потребителю и не могут предложить ему хотя бы достойный уровень интернет-сервиса, станут неконкурентными", – отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, Коболев, как бытовой потребитель, с открытием рынка газа для населения с 1 августа сменил поставщика природного газа, перейдя от "Киевгазэнерджи" к "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Ранее глава "ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович сообщил, что "Нафтогаз" планирует занять минимум 20%-ную долю на рынке поставок газа населению.