SkyUp запускает авиарейсы в Турцию

Авиакомпания SkyUp Airlines с сентября запускает авиарейсы из Киева в Стамбул трижды в неделю.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines сообщает БизнесЦензор.

"Старт полетной программы: с 25 сентября 2020 года. Рейсы будут прибывать в новый аэропорт "Стамбул". Расписание рейсов: Киев — Стамбул — Киев по понедельникам, средам и пятницам", - сообщает компания.

SkyUp отмечает, что по информации от ГПСУ, для путешествия в Турцию необходимо иметь следующие документы: паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт Украины в виде ID-карточки, а также полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.

Кроме того, в пункте пропуска предусмотрено проведение медосмотра на наличии Covid-19. В случае выявления симптомов во время осмотра бесплатно проводится ПЦР-тест.