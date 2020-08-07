Прокуратура передала в суд дело организаторов борделей в Киеве с оборотом более 115 миллионов

Киевская прокуратура №9 передала в суд обвинительный акт по делу преступной группы, организовавшей в Киеве сеть борделей с годовым оборотом более 115 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что группа лиц наладила на территории столицы разветвленную сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера. Стоимость услуг в указанных заведениях составляла от 600 до 5 тыс. грн в час. В целях конспирации незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные преступным путем средства", - говорится в сообщении.

По итогам расследования организатору и 6 участникам группы было сообщено о подозрении по за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 та ч. 2 ст. 209 (создание или содержание мест разврата, сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По делу был наложен арест на 92 банковских счета и имущество организатора – 2 земельных участка с домом гостиничного типа в курортной зоне Яремче, 3 квартиры в Киеве, квартира в Львове, частный дом в Днепропетровской области и автомобиль.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.