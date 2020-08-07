БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Состояние Цукерберга впервые превысило $100 миллиардов

Основатель и глава американской социальной сети Facebook впервые попал в список миллиардеров, чье состояние равно либо превышает отметку в $100 млрд.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Кроме Цукерберга состоянием выше отметки $100 млрд обладают основатель и глава компании Microsoft Билл Гейтс и создатель Amazon Джефф Безос.

Рост состояния Цукерберга впервые составило $100 млрд на фоне полноценного запуска сервиса Reels (аналог китайского приложения TikTok) в принадлежащей компании Facebook соцсети Instagram, пишет Bloomberg. Накануне акции Facebookросли на бирже на 6% на новостях.

В "клубе $100 млрд" помимо Цукерберга только два человека в мире, пишет Bloomberg. У главы Amazon Джеффа Безоса состояние оценивается в $190 млрд. У основателя Microsoft Билла Гейтса — $120 млрд.

По данным Forbes, третье место по объему состояния в мире у главы группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно и его семьи — $104 млрд.

