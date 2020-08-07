В пекарне "Киевхлеба" зафиксировали вспышку коронавируса, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в цехе-пекарне предприятия "Киевхлеб" обнаружили коронавирус у 37 сотрудников.

Об этом Кличко написал в телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"В частности, на предприятии "Киевхлеб" - сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сообщает Кличко

Цех-пекарню "Киевхлеба" закрыли на карантин. "Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица - на самоизоляции", - добавил Кличко

По словам Кличко, также в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. "На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У 3 из них - подозрение на коронавирус", - сообщает Кличко.