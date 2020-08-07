Европа готовится к аномальной жаре

Ряд стран западной части Европы в ближайшие дни столкнется с чрезвычайно жаркой погодой.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Французские метеорологические службы ожидают пика жары позже в пятницу. В более чем 40 департаментах объявлен повышенный уровень опасности.

Температура воздуха в некоторых районах на западе Франции, как ожидается, поднимется до 42 градусов по Цельсию. В Париже и столичном регионе воздух прогреется до 35 градусов по Цельсию.

В Англии в пятницу ожидают самый жаркий день в этом году. Метеорологи не исключают, что может быть побит рекорд за всю историю наблюдений в 38,7 градуса по Цельсию, установленный в июле прошлого года.

На выходных жара обрушится на Бельгию, где в воскресенье температура в ряде частей страны поднимется на 14 градусов выше среднего показателя для августа.

В Нидерландах, в частности в Амстердаме, на выходных ожидают до 32 градусов по Цельсию.

Между тем, европейские страны продолжают бороться с пандемией коронавирусной инфекции. В последние несколько дней в некоторых из них были зарегистрированы рекордно высокие показатели новых случаев заболевания COVID-19 с начала снятия ограничений. При этом из-за жары многие граждане меньше обращают внимание на меры социального дистанцирования. В частности, эта проблема возникает на пляжах.

В общей сложности, по данным портала Worldometers, в Европе за время пандемии выявлено 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 205 тыс. заболевших скончались.