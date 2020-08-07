Цены на нефть продолжают снижаться на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу днем на сохранении рисков, связанных со спросом на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,8% — до 44,73 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,93% — до 41,56 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находится конфликт США и Китая. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat. Эскалация конфликта стран создает риски для восстановления спроса на нефть, так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

В то же время на рынке сохраняется вероятность возникновения переизбытка сырья, так как с 1 августа ОПЕК+ ослабила сокращения добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. В четверг Саудовская Аравия объявила о снижении отпускных цен на свою нефть для Европы и Азии.

Ирак, в свою очередь, заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей сверх квоты ОПЕК. При этом в июне Ирак также был обязан сокращать добычу сверх квоты, но все-таки, по словам министра нефти страны, не выполнил свои обещания на 100%.