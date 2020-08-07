Трамп повторно ввел пошлины на алюминий из Канады

Президент США Дональд Трамп принял решение восстановить тарифы в размере 10% на некоторую канадскую алюминиевую продукцию, чтобы защитить американскую промышленность от "резкого роста" импорта, что возмутило Оттаву и некоторые американские бизнес-группы.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Канада обещает контрмеры на фоне роста напряженности между близкими союзниками всего через несколько недель после вступления в силу новой континентальной торговой сделки между США, Мексикой и Канадой.

Трамп сообщил, что подписал приказ о повторном введении пошлин, во время выступления на заводе Whirlpool Corp в Огайо. Этот шаг "абсолютно необходим для защиты нашей алюминиевой промышленности", сказал он.

Офис торгового представителя США сообщил, что тарифы в размере 10% распространятся на необработанный нелегированный алюминий.

"Несколько месяцев назад моя администрация согласилась отменить эти тарифы в обмен на обещание канадского правительства, что его алюминиевая промышленность не будет наводнять нашу страну экспортом и убивать все наши рабочие места в алюминиевом (секторе), что они и сделали", - сказал Трамп.

"Канадские производители алюминия нарушили свое обещание".

Вице-премьер Канады Христя Фриланд сказала, что тарифы нанесут ущерб рабочим и региональным экономикам, уже пострадавшим от пандемии коронавируса, и пообещала, что Оттава ответит так же, как и в 2018 году, когда Трамп впервые ввел ограничительные меры в отношении канадской стали и алюминия.

"В ответ на американские тарифы Канада намерена быстро ввести контрмеры доллар за доллар", - говорится в заявлении Фриланд.

Фриланд объявит об официальном ответе на пошлины в пятницу, сообщила ее канцелярия.