Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бывшего депутата от "Блока Порошенко"

3 августа в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены сведения о прекращении ПАО "Авант-Банк" как юридического лица, а следовательно, ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Авант-Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк признал "Авант-Банк" неплатежеспособным и ввел временную администрацию 29 января 2016 года, впоследствии НБУ принял решение о ликвидации банка.

В 2011-2012 годах совладельцами "Авант-Банка" были депутат Киевсовета Александр Лищенко и помощник нардепа Виталия Яремы, а впоследствии народный депутат от "Блока Петра Порошенко" и губернатор Херсонской области Алексей Савченко.

С мая 2012 года "Авант-банк" был перерегистрирован на ряд офшоров из Сейшельских и Виргинских островов.

Однако Савченко официально до середины января 2014 года был председателем наблюдательного совета. Вместе с тем, в 2015 году в пресс-службе банка утверждали, что Савченко не имеет отношения к банку еще с мая 2012 года.

Тем не менее, в конце 2015 года перед тем, как ПАО "Авант-Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных, его офисное здание выкупила фирма Савченко.