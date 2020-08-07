БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Средняя цена импортного газа подскочила в июле на 60%, – Минэкономики

Средняя таможенная стоимость импорта природного газа на территорию Украины в июле 2020 года составила $140,62 (3 673,49 грн) за тысячу кубометров, что на 59% больше, чем в июне, когда она составила $88,37 (2 357,32 грн) за тыс. куб. м.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Автор: 

газ (8107) імпорт (2439) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (192)
Топ коментарі
+11
******** у вас 20 лярдов кубов в хранилищах ,кто вам дает право крутить только в сторону подорожания
показати весь коментар
07.08.2020 18:22 Відповісти
+10
Вдули в хранилища по 80 ,а нам втюхают по цене января,суки.
показати весь коментар
07.08.2020 18:30 Відповісти
+10
Большую часть купили даже по 60, в хранилищах уже больше чем нужно. А теперь в ноябре впарят лохам по 200 ( на хабе то подорожало скажут), вот и выйдет тройной навар. Бизнес схема просто зашибись.
показати весь коментар
07.08.2020 18:37 Відповісти
Чо делать? Чо делать епта?!!!
показати весь коментар
07.08.2020 14:47 Відповісти
Арифметика для 5 класса.

Средняя цена импортного газа подскочила в июле на 60%, – Минэкономики - Цензор.НЕТ 9610
показати весь коментар
09.08.2020 18:23 Відповісти
Что это за вранье, транспортировка газа разная по областям но от 30 коп до 1,2 грн, а у вас почти 5 грн за куб. А если шло разделение зимнего расхода на 12 месяцев то тогда нужно и зимний расчет давать. Я тоже летом плачу чуть больше но зато зимой намного меньше чем раньше когда было по 8,50
показати весь коментар
09.08.2020 20:40 Відповісти
Точно? А если посмотреть новые тарифы с 1 июля и посчитать?
показати весь коментар
09.08.2020 21:11 Відповісти
Ну этого стоило ожидать, и это еще только начало августа а что же будет к ноябрю.
показати весь коментар
07.08.2020 16:58 Відповісти
Ну они закачали его туда по 88 долларов.
Теперь продадут населению по 200+ (я оптимист)
Как бы выгодный бизнес. Никто реально не возражает
показати весь коментар
08.08.2020 14:35 Відповісти
вся эта муйня кончится когда паразитическую кормушку Нафтогаз ликвидируют
показати весь коментар
08.08.2020 15:17 Відповісти
І що буде замість Нафтогазу - Газпром?
показати весь коментар
09.08.2020 06:56 Відповісти
Нафтогаз сделал Зеле почти половину поступлений бюджета 2 квартала, заплатив годовые дивиденды и газпромовский штраф. Куда же сейчас без него?
показати весь коментар
09.08.2020 18:30 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
показати весь коментар
07.08.2020 19:30 Відповісти
Вы это...того...прекращайте! Это путь к концу....эпохи бидности и зубожиння!
показати весь коментар
07.08.2020 21:44 Відповісти
согласен, хотелось бы чтобы озвучили имена и фамилии тех у кого закончилась эпоха бидности!!
показати весь коментар
07.08.2020 21:46 Відповісти
Эта информация сторого секретна, в общих чертах скажу, это ряд украинцев.
показати весь коментар
07.08.2020 21:56 Відповісти
Берешь список депутатов и их помощников, вот тебе и первый ряд.
показати весь коментар
09.08.2020 10:50 Відповісти
У вашому дописі помилка "в общих чертах скажу, это ряд неукраинцев".
показати весь коментар
11.08.2020 07:23 Відповісти
Подскакивает давление, а цену поднимают специально,дебилы зеленые хотят денег больше добрать. Вы посмотрите на цена в мире на газ.
показати весь коментар
08.08.2020 08:14 Відповісти
Да не, цена на хабе реально сильно скакнула, вот только хранилища наполнили когда она еще была низкой.
показати весь коментар
08.08.2020 08:39 Відповісти
Это называется спекуляция и получение сверхприбыли, Нафтогаз летом заполняет хранилища по цене допустим 50 а зимой продает этот газ и добытый в Украине по цене допустим 150. При этом антимонопольщики этого грабежа украинцев в упор не замечают.
показати весь коментар
08.08.2020 08:37 Відповісти
Газ это товар с которого возвращают долги МВФ. В МВФ за этим следят строго. Следующим товаром будет земля, потом люди, затем наверно массовая торговля младенцами.
показати весь коментар
09.08.2020 09:02 Відповісти
Нам НАШ же газ (который Нафтогаз покупает в Укргазвыдобування по 1200 грн (это без накруток)) впаривала нам по 6 910 грн этой зимой. Вот это бизнес, 600% прибыли. А формула одна: народ молчит - можно пограбить. Вот такой, брат, Амстердам.....вернее, полный Роттердам.
Кстати укргаз принадлежит НЕ парламенту, не президенту, ни премьеру , не нафтогазу не др. Газ принадлежит народу Украины. Нам же втридорога впихивают наше же. Но пиплу как то по барабану....
показати весь коментар
08.08.2020 11:16 Відповісти
это называется ,,рынок газа ,,
наверное не меньше трёх посредников
а где расшифровка цены газа?????
показати весь коментар
08.08.2020 11:59 Відповісти
http://www.gasua.com/ru.html Вот неполный список украинских трейдеров, помимо этого десятки европейских и американских трейдеров или "прокладок", нафтогаз заявляет что газовые хранилища заполнены, но не акцентирует внимание кем, аренда хранилищ может производится кем угодно в том числе и российским газпромом или бизнесом. Хоть коболев этим фактом и кичится, мол доверие инвесторов и прочая лабуда, сам он на этом неплохо зарабатывает, да и другим дает, потому с времен бойко который привел его в нак нафтогаз, он устраивает любую власть, ведь нафтогаз один из главных источников прибыли для самых высоких чиновников Украины, вплоть до президента. Газовые хранилища это подземные резервуары
оставшиеся после безбожной выкачки газа времен ссср.
Средняя цена импортного газа подскочила в июле на 60%, – Минэкономики - Цензор.НЕТ 5813
показати весь коментар
10.08.2020 12:11 Відповісти
Какая же все таки подлая тварь эта цена! Взяла и подскочила...
показати весь коментар
08.08.2020 12:15 Відповісти
Надо Йулю к Путину посылать! Она договориться по $480 за 1000 куб со скидкой!
показати весь коментар
08.08.2020 23:02 Відповісти
Ахметов у Маріуполі вже газом торгує...
показати весь коментар
09.08.2020 18:31 Відповісти
ВСЁ, что находится в недрах Украины - принадлежит народу Украины, поэтому газ который добывают у нас НЕ может продаваться для жителей Украины ПО цене импортного.
показати весь коментар
10.08.2020 07:25 Відповісти
Навіть якщо коштує дорожче?
показати весь коментар
11.08.2020 07:26 Відповісти

