Средняя цена импортного газа подскочила в июле на 60%, – Минэкономики
Средняя таможенная стоимость импорта природного газа на территорию Украины в июле 2020 года составила $140,62 (3 673,49 грн) за тысячу кубометров, что на 59% больше, чем в июне, когда она составила $88,37 (2 357,32 грн) за тыс. куб. м.
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Теперь продадут населению по 200+ (я оптимист)
Как бы выгодный бизнес. Никто реально не возражает
Кстати укргаз принадлежит НЕ парламенту, не президенту, ни премьеру , не нафтогазу не др. Газ принадлежит народу Украины. Нам же втридорога впихивают наше же. Но пиплу как то по барабану....
наверное не меньше трёх посредников
а где расшифровка цены газа?????
оставшиеся после безбожной выкачки газа времен ссср.