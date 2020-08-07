Средняя цена импортного газа подскочила в июле на 60%, – Минэкономики

Средняя таможенная стоимость импорта природного газа на территорию Украины в июле 2020 года составила $140,62 (3 673,49 грн) за тысячу кубометров, что на 59% больше, чем в июне, когда она составила $88,37 (2 357,32 грн) за тыс. куб. м.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.