Мининфраструктуры подготовило новый законопроект о регулировании работы такси

Министерство инфраструктуры подготовило и обнародовало на своем сайте новый законопроект, направленный на легализацию украинского рынка такси.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Криклия, согласно последним подсчетам, в настоящее время количество людей, осуществляющих перевозку пассажиров на такси, составляет 220 тыс. При этом 98% из них предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии и не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

"Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд грн в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал значительные средства и продолжает ощущать дефицит… Новый законопроект должен исправить ситуацию и вывести рынок пассажирских перевозок из тени", - написал министр.

Законопроект, в частности, отменяет необходимость лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ, заменив его сообщением о начале такой деятельности, а также предоставляет возможность осуществления деятельности в сфере перевозки пассажиров на заказ на основе разрешения, которое можно получить на один месяц или год.

Кроме того, к перевозчикам планируется установить следующее требования:

обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте (составляется или с автомобильными перевозчиками, или с провайдерами информационных услуг по организации перевозок);

обязательная медицинская справка и сервисная книжка для автомобильного индивидуального перевозчика;

автомобильным индивидуальным перевозчиком не может быть лицо, имеющее не снятую или не погашенную судимость за отдельные преступления.

Согласно новому документу, также планируется создать реестр автомобильных перевозчиков и реестр провайдеров информационных услуг.

Ожидается, что введение такой деятельности в год обеспечит бюджету около 800 млн грн от сборов и налогов.

Контролировать соблюдение законодательства перевозчиками будет "Укртрансбезопасность".