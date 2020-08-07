БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Коломойский прокомментировал обвинения властей США в отмывании денег из "Приватбанка"

Коломойский прокомментировал обвинения властей США в отмывании денег из "Приватбанка"

Олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в отмывании денег "Приватбанка" на территории этой страны.

Об этом Коломойский заявил в комментарии LB.ua, передает БизнесЦензор.

Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией "Евраз" и из доходов других бизнесов, которые хранились в "Приватбанке", – заявил Коломойский.

Все остальные обвинения Минюста США олигарх отрицает.

Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

В этой связи Минюст США подал два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения Коломойским и Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Боголюбова в том, что деньги для этих целей были незаконно выведены из "Приватбанка" до его национализации.

Напомним, ранее государственный "Приватбанк" подал в Канцлерский суд Делавэра иск в отношении бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний, обвинив их в мошеннических схемах со средствами банка в США на сумму $750 млн.

Коломойський Ігор (1780) США (5129) Приватбанк (1808)
Американцы врут а еврей нет))
07.08.2020 15:03 Відповісти
разве может мертвец( и мозг этого армяно-жидо-масона тоже уничтожен) что то коментировать?
07.08.2020 15:15 Відповісти
Яма,которую копал Пороху, Коломойше будет по размерчику в самый раз ! Быстро ответочка прилетает !
07.08.2020 15:15 Відповісти

