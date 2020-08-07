Трамп подписал указ о запрете набирающей популярность китайской соцсети TikTok

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете сделок в США с китайской ByteDance, владельцем видеоприложения TikTok, а также компанией Tencent, оператором мессенджера WeChat.

Исполнительные указы вступают в силу через 45 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Документы были обнародованы после того, как администрация Трампа сообщила, что активизирует усилия по очистке американских цифровых сетей от "неблагонадежных" китайских приложений, и назвала TikTok и WeChat "значительными угрозами".

TikTok сообщила в пятницу, что "шокирована" исполнительным указом президента США Дональда Трампа о запрете видеоприложения и что она может обратиться в американские суды, чтобы обеспечить справедливое отношение к компании.

"Мы будем использовать все доступные нам средства правовой защиты для того, чтобы не допустить отступления от принципа верховенства закона и обеспечить справедливое отношение к нашей компании и нашим пользователям – если не со стороны Администрации, то со стороны судов США", – говорится в сообщении на сайте TikTok.

Представитель Tencent сообщил, что компания "изучает исполнительный указ, чтобы получить полное понимание".

МИД КНР сообщил, что выступает решительно против исполнительных указов, о которых объявил Трамп, и будет защищать законные права и интересы китайских компаний.

Tencent – вторая по капитализации компания Китая после Alibaba, оценивающаяся в $686 млрд. Это также крупнейший китайский издатель видеоигр, ранее этим летом компания открыла студию в Калифорнии.

Падение ее акций достигло почти 10% на фондовой бирже в Гонконге после указа Трампа.