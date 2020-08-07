Импорт газа из Европы вырос на 21%, – Оператор ГТС

Украина в январе-июле 2020 года увеличила импорт природного газа на 21% (на 1,6 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 9,2 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В том числе со стороны Словакии за семь месяцев поступило 5,4 млрд кубометров газа (+16% к январю-июлю 2019 года), Венгрии – 2,7 млрд кубометров (+26%), Польши – 1,1 млрд кубометров (+33%). При этом со стороны Венгрии, Польши и Словакии – 1,7 млрд кубометров, 0,7 млрдкубометров и 0,2 млрд кубометров газа – импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), который стал доступен с начала 2020 года.

По данным ОГТСУ, 5,4 млрд кубометров импортированных с начала года объемов были направлены в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад", из них 2,9 млрд кубометров поступили в режиме shorthaul (льготный тариф для определенных точек).

В июле 2020 года импорт составил 2,1 млрд кубометров газа, что на 9% (на 0,18 млрд м) больше, чем в июле 2019 года.

Всего транспортировку газа из ЕС в Украину в январе-июле заказали 69 трейдеров, из которых 44 – украинские и 25 иностранных компаний, а услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовались 52 заказчика (24 украинских и 28 нерезидентов).

Как сообщалось, Украина уже почти пять лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.