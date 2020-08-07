Минюст приостановил работу единого реестра юрлиц

С пятницы, 7 августа, и до 16 августа Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не будет доступен в связи в проведением работ по обновлению его технической составляющей.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Замминистра заверила, что перезапуск ЕГР никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации.

"Министерство юстиции и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все поступившие документы были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра. С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме", – сказала Онищенко.

Как сообщалось, перерыв в работе реестра связан с внедрением в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения.

С 7 по 16 августа данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов к ЕГР течение этого времени будет отсутствовать.