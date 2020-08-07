Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток в июле в 7 раз

Аэропорт "Борисполь" в июле 2020 года нарастил пассажиропоток почти в 7 раз по сравнению с июнем до 328,7 тыс. человек.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Это произошло на фоне постепенного наращивания числа регулярных и чартерных рейсов из Киева как по внутренним, так и международным направлениям. Рейсы с туристами возобновлены в Болгарию, Турцию, Египет, Черногорию и Хорватию.

Однако по сравнению с июлем 2019 года падение пассажиропотока в аэропорту "Борисполь" составило 79,8%.

Международными рейсами в июле 2020 года воспользовались 284,9 тыс. человек, внутренними - 43,8 тыс. человек, что на 81,2% и 60,4% меньше по сравнению с июлем 2019 года.

Для сравнения, международный пассажиропоток в июне 2020 года в аэропорту "Борисполь" составил 39,1 тыс. человек, внутренний - 9,3 тыс. человек.

В период с января по июль 2020 года аэропорт "Борисполь" обслужил 2 млн. 847,7 тыс. пассажиров, что на 65,8% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

2 млн 606,4 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (-66,1%), 241,3 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами (-61,6%).

Число рейсов за семь месяцев 2020 года в аэропорту "Борисполь" составило 25 370, что на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 21 776 рейсов были международными (-59,9%), 3 594 рейса - внутренними (-53,6%).