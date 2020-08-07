Доля безналичных расчетов превысила 55%, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Доля безналичных расчетов за январь-июнь 2020 года возросла на 5,7 процентных пункта - до 55,1% (982,9 млрд грн), а общее количество безналичных операций увеличилось на 4,1% - до 86,1% (3,36 млрд ) всех операций по сравнению с первым полугодием 2019 года (г/г).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Украинцы все меньше средств получают наличными с платежных карточек, отдавая предпочтение безналичным операциям.

Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными карточками, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина", сказано в сообщении.

Отмечется, что безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами.

Так, количество безналичных операций составило 2 360 600 000 (86,1% всех операций), а сумма - 982 900 000 000 грн (55,1% от суммы всех операций с карточками). В прошлом году, по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%.

В то же время, в первом полугодии 2020 году количество операций по получению наличных уменьшилась на 12,0%, сумма - на 5,0% против первого полугодия 2019 года.

Треть платежных карточек (33,9%, или 12,3 млн штук), с применением которых были осуществлены расходные операции в июне 2020 года - бесконтактные и токенизованные карточки.

В то же время, безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карточек (с помощью смартфонов и других NFC-устройств) составляли половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (50,1% и 50,9% соответственно).

Также в НБУ отмечают, что сеть, где можно рассчитаться платежными карточками, продолжает расти. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, возросло на треть (на 33,5%) - до почти 297 тыс.

Кроме того, в Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс.) по сравнению с данными по состоянию на 01 июля 2019 года. С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло - на 5,0%.

В то же время, более четырех пятых от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (84,3% торговых POS-терминалов).