Жителям Калифорнии будут отключать коммунальные услуги за нарушение карантина

В Лос-Анджелесе будут отключать водоснабжение и электроэнергию в домах и коммерческих учреждениях, если там неоднократно проводились вечеринки без соблюдения норм социального дистанцирования.

Как сообщает Голос Америки, такое решение мэрии города вступит в действие, начиная с пятницы, 7 августа, передает БизнесЦензор.

На этой неделе мэр города Эрик Гарсетти запретил проведение массовых мероприятий, после того в интернете получило широкое распространение фото с одной из вечеринок вблизи Голливуда, где посетители были без масок.

"Мы уже практически закрыли все ночные клубы и бары, а эти большие вечеринки в домах стали своего рода ночными клубами на (Голливудских, – редю) холмах", – заявил мэр в видеообращении.

За нарушение запрета на собрание предусмотрено наказание в виде штрафа или заключения.

Как отмечается, штат Калифорния – среди наиболее пострадавших от пандемии в США. Здесь зарегистрировано более 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, 9872 человек умерло от COVID-19.