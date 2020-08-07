Украина собрала 33 миллиона тонн зерна нового урожая

Украинские аграрии по состоянию на 6 августа собрали около 33 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 8,5 млн га (56% прогноза).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено: пшеницы – 23,1 млн тонн с площади 5,8 млн га (87%), ячменя – 7,9 млн тонн с площади 2,1 млн га (90%), гороха – 476 тыс. тонн с площади 216 тыс. га (93%).

Кроме того, рапса собрано 2,2 млн тонн с площади 1 млн га (91%).

По данным министерства, лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются Харьковская (3,7 млн тонн с площади 728 тыс. га), Запорожская (3,6 млн тонн с площади 1,1 млн га), Днепропетровская (3,4 млн тонн с площади 928 тыс. га), Николаевская (2,5 млн тонн с площади 868 тыс. га) области.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские сельхозпроизводители в 2020 году соберут 68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.