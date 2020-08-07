Кабмин поручил Криклию назначить главу Укртрансбезопасности без конкурса

Кабинет министров поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию назначить главу Государственной службы по безопасности на транспорте.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №968-р от 5 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документах, решения приняты по предложению самого Криклия.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля уволил Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте. Он возглавлял ведомство с 20 ноября 2019 года.

До этого Погорелый работал генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.