Госгеонедр не нашло покупателей на 8 нефтегазовых участков со скидкой 50%
Государственная служба геологии и недр вновь не нашла покупателей на выставленные на электронные торги восемь углеводородных участков, несмотря на предложенную скидку в размере 50% от начальной цены лотов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.
"Все участки были номинированы недропользователями полгода назад. Однако, учитывая конъюнктуру рынка – снижение стоимости углеводородов на мировом рынке и вызванный пандемией кризис – бизнес внес коррективы в свои решения по инвестиционным проектам", – пояснил неудачу председатель Госгеонедр Роман Опимах.
Ведомство в течении трех дней планирует объявить повторный аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами по методу пошагового снижения стартовой цены на платформе "Прозорро.Продажи".
Как сообщалось, на аукционе 6 августа выставлялись Печенежско-Кочетковская (стартовая цена 5,08 млн грн), Княжинская (108,78 млн грн), Любижнянско-Меришорская (39,78 млн грн), Южно-Сливкинская (1,91 млн грн), Восточно-Космацкая (2,96 млн грн), Лючкивско-Березовская (2,64 млн грн) углеводородные площади, а также Приазовское газовое (3,15 млн грн) и Южно-Монастырецкое (1,19 млн грн) нефтяное месторождения.
Эти участки выставляли на аукционы уже в третий раз.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если человек потерял в квартире кошелек, он ищет и каждое проверенное место дает ему информацию, что в каких местах нет кошелька и это не пустые поиски, когда он не нашел в одних местах. Также Грег Стемм в океане нашел испанский фрегат «Нуэстра Сеньора де лас Мерседес», потопленный британцами у южного побережья Португалии в 1804 году. И в нем были сокровища на миллиард долларов. И когда он ищет сокровища на дне океана, то территории в которых он не находит сокровищ тоже ему дают информацию, как с кошельком в квартире. А еще можно случайно бурить землю и найти ресурсы или нефть и денег они дадут неограниченно тоже. Украине нужно всю свою территорию пере бурить и полностью исследовать, где есть какие ресурсы под землей! И нужно их все добывать и продавать или использовать под создание из нефти - море всего производится и горючие и асфальт и пластмасса и еще многое. А если найдут залежи руды какой то, или золото или газ или море всего может быть в земле. И хаотичное бурение будет давать в любом случае, что у нас есть и где ничего нету. И также в Украине много заброшенных мест, а нужно их возрождать и добывать ресурсы. Нужно их продавать иноземцам и создавать производства на которых их использовать и создавать продукцию, которую продавать иноземцам и получать деньги в Украину и делать ее богаче. Потому что страна может становиться богаче только при торговле с иноземцами и получая от них деньги за сырье или товары. А Украина беднеет, потому что из нее выводят деньги олигархи. Гитлер придя к власти, он полностью запретил выводить деньги из страны, а рост экономики у него начался не на 1%, как у нас, а у Гитлера был рост экономики 33% - 35%. Такой рост Украине даже в райских снах не снился. Нужно запретить выводить деньги и в первую очередь олигархам! Пусть тратят награбленное в Украине! А еще лучше арестовать олигархов и конфисковать у них все!!! Сразу страна станет богаче раз в 10.
Олігархи, сильно забеспечені люди не бажають напружуватися. Легше це: земля, нерухомість, антикваріат і.т.і. Багатій та не втрачай! Тоді навіщо ризикувати?
В цих людей не існує державницької чи громадянської позиції. Народ з якого вони вийшли слугавав та слугує лише трампліном, кормовою базою. Немає етики.
Через своїх депутан на виборах вони вкотре задекларують: розвиток, нові робочі місця т.т.і.
Все - пусте. Десятки втрачених, пустих років обіцянок. Зроблено - крапля, обіцяли та показують наче ціле море. А потрібен...океан - от скільки треба було зробити.
Але вони обрали своє - система де всі брешуть та крадуть.
Зробіть і ви свій вибір (на виборах) - тепер, коли я вам трохи нагадав як все є. Віра - є ні! Знання - бажано максимально повне. Тверда впевненність. Цього не зрпобиш та не отримаєш на чергових виборах, читаючи вперше в місцевій школі автобіографію кандидата.
Потрібно багато думати. Наново знайомитися. Єднатися. Тільки тоді добір до влади буде позитивний - підуть кращі!
А за темою - хіба нам не потрібні паливо, сировина? Запаси, держпрограма розвитку, потреби армії? Нема ринку збуту? Чого ви вципилися в цю приватизацію, оренду, аби здихатися. Хай держава - заробляє.
Це просто смішно! посто державні діячі в нас такі самі як і ділки (а часто - густо - одне і те саме). Їм це не потрібно! Видобуток народного багатства - потрібен не державі, а народу!
Правовое государство. Никакого рейдерства. Никакой коррупции. Никаких олигархов, окрывающих дверь президента ногой...