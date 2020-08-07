БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 505 23

Госгеонедр не нашло покупателей на 8 нефтегазовых участков со скидкой 50%

Госгеонедр не нашло покупателей на 8 нефтегазовых участков со скидкой 50%

Государственная служба геологии и недр вновь не нашла покупателей на выставленные на электронные торги восемь углеводородных участков, несмотря на предложенную скидку в размере 50% от начальной цены лотов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"Все участки были номинированы недропользователями полгода назад. Однако, учитывая конъюнктуру рынка – снижение стоимости углеводородов на мировом рынке и вызванный пандемией кризис – бизнес внес коррективы в свои решения по инвестиционным проектам", – пояснил неудачу председатель Госгеонедр Роман Опимах.

Ведомство в течении трех дней планирует объявить повторный аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами по методу пошагового снижения стартовой цены на платформе "Прозорро.Продажи".

Как сообщалось, на аукционе 6 августа выставлялись Печенежско-Кочетковская (стартовая цена 5,08 млн грн), Княжинская (108,78 млн грн), Любижнянско-Меришорская (39,78 млн грн), Южно-Сливкинская (1,91 млн грн), Восточно-Космацкая (2,96 млн грн), Лючкивско-Березовская (2,64 млн грн) углеводородные площади, а также Приазовское газовое (3,15 млн грн) и Южно-Монастырецкое (1,19 млн грн) нефтяное месторождения.

Эти участки выставляли на аукционы уже в третий раз.

Автор: 

аукціон (1370) газ (8107) видобуток (1844) нафта (5058) Держгеонадр (355)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А власть не пробовала проинвестировать в месторождения, для добычи газа , что бы государство и народ с этого газ и выгоду получало и власть получалабы белую, честную зарплату,% от прибыли в пределах разумного, а зачем? Лучше как Кобелев и Абромяучес ноу-хау , получать с убытков , ведь Нафтогаз за транзит газа не заплатил в бюджет 3 миллрд $, а Укроборонпром в убытках и ни чего не производит. Для чего Мы тогда вибираем власть, чтобы они использовали власть в своих интересах, и грабили страну, продавая народные активы, так это и дебилы воровать могут.
показати весь коментар
07.08.2020 17:00 Відповісти
+6
Скинут еще цену и достанется тому кому нужно.
показати весь коментар
07.08.2020 18:58 Відповісти
+6
Все продумано. Продают по бросовым ценам во время кризиса чтобы лохам показать что нет покупателя. А потом скинут еще на 50% цену до чисто символической и Ахметка с Фирташем за бесценок скупит все.
показати весь коментар
07.08.2020 22:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А власть не пробовала проинвестировать в месторождения, для добычи газа , что бы государство и народ с этого газ и выгоду получало и власть получалабы белую, честную зарплату,% от прибыли в пределах разумного, а зачем? Лучше как Кобелев и Абромяучес ноу-хау , получать с убытков , ведь Нафтогаз за транзит газа не заплатил в бюджет 3 миллрд $, а Укроборонпром в убытках и ни чего не производит. Для чего Мы тогда вибираем власть, чтобы они использовали власть в своих интересах, и грабили страну, продавая народные активы, так это и дебилы воровать могут.
показати весь коментар
07.08.2020 17:00 Відповісти
Так мудрый нарид дебилов и выбрал.
показати весь коментар
07.08.2020 18:23 Відповісти
Дык там добыча стоит немеряно, а потом придёт Юля и завопит про дешёвый газ для населения и обяжет отдавать даром!
показати весь коментар
07.08.2020 18:39 Відповісти
А ТИ ЗА ЯКУ ЦНУ ВОПИШ.
показати весь коментар
10.08.2020 06:13 Відповісти
Скинут еще цену и достанется тому кому нужно.
показати весь коментар
07.08.2020 18:58 Відповісти
Все продумано. Продают по бросовым ценам во время кризиса чтобы лохам показать что нет покупателя. А потом скинут еще на 50% цену до чисто символической и Ахметка с Фирташем за бесценок скупит все.
показати весь коментар
07.08.2020 22:53 Відповісти
Понятное дело реальный инвестор сюда не полезет. У него даже нет уверенности, что завтра он сможет на рыночных условиях продать добытый газ У нас вообще страна без гарантий...
показати весь коментар
07.08.2020 23:03 Відповісти
Почему великая держава Украина сама их не купит в лице УкрГазВидобування? Патамша щас купят за 100500 мильёнов, а УГВ выкупит за 100500 мильярдов, да?)
показати весь коментар
07.08.2020 23:27 Відповісти
А тем временем цена на газ поднялась за месяц в 1,5 раза.
показати весь коментар
08.08.2020 08:13 Відповісти
По закону тепер виставлять на торги ще з 50% знижкою, після цього купить той хто треба
показати весь коментар
08.08.2020 08:35 Відповісти
просто билеты в цырк никкто покупать не хочет,нажрались до рыгу
показати весь коментар
08.08.2020 09:55 Відповісти
ничего удивительного,страной правят зеленые дегенераты. нафига что то покупать а потом еще и вкладывать не мерено, если можно присосаться к бюджетным потокам и жить припеваючи.
показати весь коментар
08.08.2020 11:24 Відповісти
Нужно создать государственную компанию и она должна добывать!
Если человек потерял в квартире кошелек, он ищет и каждое проверенное место дает ему информацию, что в каких местах нет кошелька и это не пустые поиски, когда он не нашел в одних местах. Также Грег Стемм в океане нашел испанский фрегат «Нуэстра Сеньора де лас Мерседес», потопленный британцами у южного побережья Португалии в 1804 году. И в нем были сокровища на миллиард долларов. И когда он ищет сокровища на дне океана, то территории в которых он не находит сокровищ тоже ему дают информацию, как с кошельком в квартире. А еще можно случайно бурить землю и найти ресурсы или нефть и денег они дадут неограниченно тоже. Украине нужно всю свою территорию пере бурить и полностью исследовать, где есть какие ресурсы под землей! И нужно их все добывать и продавать или использовать под создание из нефти - море всего производится и горючие и асфальт и пластмасса и еще многое. А если найдут залежи руды какой то, или золото или газ или море всего может быть в земле. И хаотичное бурение будет давать в любом случае, что у нас есть и где ничего нету. И также в Украине много заброшенных мест, а нужно их возрождать и добывать ресурсы. Нужно их продавать иноземцам и создавать производства на которых их использовать и создавать продукцию, которую продавать иноземцам и получать деньги в Украину и делать ее богаче. Потому что страна может становиться богаче только при торговле с иноземцами и получая от них деньги за сырье или товары. А Украина беднеет, потому что из нее выводят деньги олигархи. Гитлер придя к власти, он полностью запретил выводить деньги из страны, а рост экономики у него начался не на 1%, как у нас, а у Гитлера был рост экономики 33% - 35%. Такой рост Украине даже в райских снах не снился. Нужно запретить выводить деньги и в первую очередь олигархам! Пусть тратят награбленное в Украине! А еще лучше арестовать олигархов и конфисковать у них все!!! Сразу страна станет богаче раз в 10.
показати весь коментар
08.08.2020 14:32 Відповісти
Вас не кто не поддержит как и меня .
показати весь коментар
08.08.2020 18:31 Відповісти
Имитация и договорняк. Там уже известны покупатели и конечные цены.
показати весь коментар
08.08.2020 16:37 Відповісти
Мошенники. Имитация и договорняк. Там уже известны покупатели и конечные цены. Газ и нефть должно добывать только государство.
показати весь коментар
08.08.2020 16:41 Відповісти
Зимой посмотрим .
показати весь коментар
08.08.2020 18:28 Відповісти
А оно их искало? Как всегда техзадание такое что ни одна ***** не захочет заниматься на таких условиях. А затем....за 1копейку ТОМУ кому надо. Государственной компании НАФТОГАЗ с сотнями миллиардов УКРАДЕННЫХ тарифами не надо? Ну конечно,зачем добывать украинский газ? Как тогда придурков контролировать? А так продай почку купи газ и электричество после типа"пандемии". Плавно привели к тотальному контролю быдла.
показати весь коментар
08.08.2020 21:21 Відповісти
Инвест няни в маски шоу не привлекли Шел и других товарищей? Странно. А зебилушка так старался. Создавал имидж инвестиционный. Особенно игры з зелёным тарифом всех впечатлили.
показати весь коментар
09.08.2020 07:48 Відповісти
Инвест няни в маски шоу не привлекли Шел и других товарищей? Странно. А зебилушка так старался. Создавал имидж инвестиционный. Особенно игры з зелёным тарифом всех впечатлили.
показати весь коментар
09.08.2020 07:49 Відповісти
Мушу погодитися з численими дописувачами. Придивіться уважно до вартості оцих лотів. Для бізнесменів - це "гроші" за тиждень/ місяць. Для олігархів - взагалі - "кішенькові" гроші. Можна подумати люди не знають яка сила - силенна коштів йде в чорному обігу. А як певний % віддати спец. компаніям, банкам, то ті суми спокійно ляжуть на рахунок.
Олігархи, сильно забеспечені люди не бажають напружуватися. Легше це: земля, нерухомість, антикваріат і.т.і. Багатій та не втрачай! Тоді навіщо ризикувати?
В цих людей не існує державницької чи громадянської позиції. Народ з якого вони вийшли слугавав та слугує лише трампліном, кормовою базою. Немає етики.

Через своїх депутан на виборах вони вкотре задекларують: розвиток, нові робочі місця т.т.і.
Все - пусте. Десятки втрачених, пустих років обіцянок. Зроблено - крапля, обіцяли та показують наче ціле море. А потрібен...океан - от скільки треба було зробити.
Але вони обрали своє - система де всі брешуть та крадуть.
Зробіть і ви свій вибір (на виборах) - тепер, коли я вам трохи нагадав як все є. Віра - є ні! Знання - бажано максимально повне. Тверда впевненність. Цього не зрпобиш та не отримаєш на чергових виборах, читаючи вперше в місцевій школі автобіографію кандидата.
Потрібно багато думати. Наново знайомитися. Єднатися. Тільки тоді добір до влади буде позитивний - підуть кращі!

А за темою - хіба нам не потрібні паливо, сировина? Запаси, держпрограма розвитку, потреби армії? Нема ринку збуту? Чого ви вципилися в цю приватизацію, оренду, аби здихатися. Хай держава - заробляє.

Це просто смішно! посто державні діячі в нас такі самі як і ділки (а часто - густо - одне і те саме). Їм це не потрібно! Видобуток народного багатства - потрібен не державі, а народу!
показати весь коментар
09.08.2020 11:15 Відповісти
Даже странно...

Правовое государство. Никакого рейдерства. Никакой коррупции. Никаких олигархов, окрывающих дверь президента ногой...
показати весь коментар
09.08.2020 17:07 Відповісти
А їх ніхто ніколи не купував. Звички такої не має. Кучма, дружині на день народження дарував і т.п. У них в свідомості це не вкладається, що не можно на халяву, а потрібно купити...
показати весь коментар
10.08.2020 10:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 