Госгеонедр не нашло покупателей на 8 нефтегазовых участков со скидкой 50%

Государственная служба геологии и недр вновь не нашла покупателей на выставленные на электронные торги восемь углеводородных участков, несмотря на предложенную скидку в размере 50% от начальной цены лотов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"Все участки были номинированы недропользователями полгода назад. Однако, учитывая конъюнктуру рынка – снижение стоимости углеводородов на мировом рынке и вызванный пандемией кризис – бизнес внес коррективы в свои решения по инвестиционным проектам", – пояснил неудачу председатель Госгеонедр Роман Опимах.

Ведомство в течении трех дней планирует объявить повторный аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами по методу пошагового снижения стартовой цены на платформе "Прозорро.Продажи".

Как сообщалось, на аукционе 6 августа выставлялись Печенежско-Кочетковская (стартовая цена 5,08 млн грн), Княжинская (108,78 млн грн), Любижнянско-Меришорская (39,78 млн грн), Южно-Сливкинская (1,91 млн грн), Восточно-Космацкая (2,96 млн грн), Лючкивско-Березовская (2,64 млн грн) углеводородные площади, а также Приазовское газовое (3,15 млн грн) и Южно-Монастырецкое (1,19 млн грн) нефтяное месторождения.

Эти участки выставляли на аукционы уже в третий раз.