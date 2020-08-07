Импорт авиационного топлива упал с начала года в 2 раза

В январе-июле 2020 года импорт авиационного топлива в Украину сократился в 2,2 раза, до 60,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (137,3 тыс. тонн).

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Около 60%, или 3,5 тыс. тонн, всего импорта пришлось на поставки из Литвы. Еще 10,7 тыс. тонн, или 18% от общего объема импорта, поставлено из Беларуси. Морским транспортом импортированы остальные 14,7 тыс. тонн, или 24%. По морю в Украину в первом полугодии поступало топливо преимущественно из Греции.

Крупнейшими импортерами за отчетный период стали "Глуско Украина" (10,4 тыс. тонн), ОККО (9,8 тыс. тонн), "Амик Украина" (7,8 тыс. тонн) и "Сокар Украина" (7,3 тыс. тонн).

Резкое снижение объема рынка стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины ввело ограничения на пассажирские авиарейсы с 17 марта.

Так, по данным Госавиаслужбы, в январе-июне пассажиропоток через аэропорты сократился на 67%, до 2,01 млн человек. Украинские авиакомпании - основные потребители авиакеросина - снизили количество пассажирских рейсов на 61,8%.

Отдельно в июле импорт авиационного топлива составил 12,9 тыс. тонн, что в два раза превышает объем поставок в июне.

Из них в июле 4,7 тыс. тонн было импортировано по железной дороге из Литвы, 2,6 тыс. тонн - из Беларуси, остальные 5,6 тыс. тонн пришлись на морские поставки из Греции.

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января 2019 г. системы контроля над его целевым использованием.