Граждане Украины обязаны покинуть Румынию до 12 августа, – посольство

Разрешенный срок пребывания иностранцев в Румынии, в том числе и граждан Украины, истекает 12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии, передает БизнесЦензор.

"Уважаемые граждане Украины, обращаем ваше внимание на то, что срок в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, во время которого не будут применяться санкции или ограничительные меры – до 12 августа", – сказано в сообщении.

Посольство отмечает, что согласно распоряжению румынского правительства, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.