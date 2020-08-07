БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
9 773 1

Граждане Украины обязаны покинуть Румынию до 12 августа, – посольство

Граждане Украины обязаны покинуть Румынию до 12 августа, – посольство

Разрешенный срок пребывания иностранцев в Румынии, в том числе и граждан Украины, истекает 12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии, передает БизнесЦензор.

"Уважаемые граждане Украины, обращаем ваше внимание на то, что срок в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, во время которого не будут применяться санкции или ограничительные меры – до 12 августа", – сказано в сообщении.

Посольство отмечает, что согласно распоряжению румынского правительства, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.

Автор: 

карантин (2077) Румунія (308) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бугага)

цыгане улыбаюцца
показати весь коментар
07.08.2020 19:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 