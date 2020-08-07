Кличко сообщил о краже вант для строительства моста на Троещину

Неизвестные вывезли со строительной площадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант, которые должны поддерживать конструкцию моста.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Хочу сообщить, что я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, по поводу бандитских действий, которые состоялись вчера на Подольско-Воскресенском мосту", – сообщил мэр.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", – уточнил Кличко.

Городской голова напомнил, что заказчиком строительства объекта является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". Представители заказчика уже обратились в Нацполицию с заявлением о совершении преступления и предоставили информацию с камер видеонаблюдения.

По словам Кличко, по этому факту открыто уголовное производство и ведется следствие.

"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта… За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства", – подчеркнул мэр.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что автосообщение между левым и правым берегами города по Подольско-Воскресенскому мосту будет открыто до конца 2020 года. Для этого город закупил новые ванты, которые должны поддерживать мост, потому что закупленные ранее, как оказалось, пришли в негодность из-за нарушения условий хранения.