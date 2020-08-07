Нацбанк согласовал передачу в управления акций банка депутата Суркиса

Национальный банк Украины (НБУ) в июле согласовал приобретение ЧАО "Ивекс Капитал" (Киев) пакета акций "Акцент-Банка" в связи с получением в управление доли Григория Суркиса в размере более 32,2%.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в декабре 2019 года предоставил разрешение ЧАО "Ивекс Капитал" на получение в управление пакета акций "Акцент-Банка", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления банка.

"Концентрация заключается в получении ЧАО "Ивекс Капитал" в управление от Суркиса Г.М. акций АО "Акцент-Банк", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", – сообщал АМКУ.

В госреестре конечными бенефициарами ПАО "Ивэкс Капитал" (Eavex Capital) указаны Яковенко Юрий, Индербицин Роланд (Швейцария), Цуллигер Роджер (Швейцария), Гитц Маркус (Швейцария).

Как сообщалось, чистая прибыль "Акцент-Банка" ("А-Банк") по итогам января-июня сократилась в 2,5 раза к аналогичному периоду годом ранее – до 67,51 млн грн.

По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером "А-Банка" являлся Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Опозиционная платформа – За жизнь".

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "А-Банк" занимал 23 место (8,68 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.