Нацбанк анонсировал конкурс на пост директора департамента стратегии и развития

Национальный банк Украины анонсировал с 10 августа 2020 года конкурс на должность директора департамента стратегии и развития Нацбанка в связи с окончанием полномочий Сергея Карпенко, занимающего эту должность.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В сферу компетенции директора Департамента стратегии и развития относятся:

развитие направлений стратегического анализа и планирования в Национальном банке,

разработка, обновление и мониторинг выполнения Стратегии Национального банка, сопровождение других стратегических документов,

развитие системы управления проектно деятельностью, бизнес-анализа и системы управления процессами регулятора.

Подробная информация о требованиях к кандидатам на должность будет размещена на сайте Национального банка 10 августа этого года.

Сергей Карпенко работал в Национальном банке с декабря 2018 года. Он возглавлял Департамент стратегии и развития, фокусировался на реализации ключевых изменений и стратегических программ, развития функций стратегического анализа и планирования, бизнес-анализа.

К ключевым достижений Национального банка в плоскости за время его каденции относятся: разработка годовых программ действий регулятора для реализации Стратегии Национального банка; разработка и подписание финансовыми регуляторами Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года; создание и утверждение Стратегии развития финтех в Украине до 2025 года; создание основы для получения регулятором мандата на защиту прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой грамотности украинский.