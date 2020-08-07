Минцифры договорилось о сотрудничестве с "Укрпоштой"
Министерство цифровой трансформации и "Укрпошта" договорились о сотрудничестве для цифровизации почтовой сферы, а также доступности публичных государственных услуг по всей стране - даже в отдаленных селах.
Об этом говорится в сообщении Минцифры, передает БизнесЦензор.
Целью сотрудничества являются:
- введение инструментов надежной и удобной идентификации клиентов "Укрпошты" через интегрированную систему электронной идентификации,
- предоставление публичных государственных услуг с использованием центров предоставления административных услуг, удаленных рабочих мест администраторов, мобильных ЦПАУ и передвижных отделений "Укрпошты",
- развитие инновационных технологий в почтовой сфере,
- улучшение позиций Украины в рейтинге электронной участия ООН.
