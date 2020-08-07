БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
346 0

Минцифры договорилось о сотрудничестве с "Укрпоштой"

Минцифры договорилось о сотрудничестве с "Укрпоштой"

Министерство цифровой трансформации и "Укрпошта" договорились о сотрудничестве для цифровизации почтовой сферы, а также доступности публичных государственных услуг по всей стране - даже в отдаленных селах.

Об этом говорится в сообщении Минцифры, передает БизнесЦензор.

Целью сотрудничества являются:

  • введение инструментов надежной и удобной идентификации клиентов "Укрпошты" через интегрированную систему электронной идентификации,
  • предоставление публичных государственных услуг с использованием центров предоставления административных услуг, удаленных рабочих мест администраторов, мобильных ЦПАУ и передвижных отделений "Укрпошты",
  • развитие инновационных технологий в почтовой сфере,
  • улучшение позиций Украины в рейтинге электронной участия ООН.

Автор: 

співпраця (655) Укрпошта (817) Мінцифри (861)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 