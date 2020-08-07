SkyUp начал продажу билетов на зимний сезон в страны Европы

Авиакомпания SkyUp Airlines в рамках зимнего расписания 2020-2021 годов открывает продажу билетов на рейсы в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

В частности, с 25 сентября будет выполняться рейс Киев – Прага – Киев (вторник, четверг, пятница, воскресенье; от 1,5 тыс. грн в одну сторону без багажа).

С 25 октября планируются рейсы: Киев – Пардубице – Киев (понедельник, среда, суббота; от 554 грн в одну сторону без багажа); Киев – Бергамо – Киев (понедельник, среда, суббота; от 1,2 тыс. грн); Киев – Рим – Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн); Киев – Неаполь – Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 942 грн); Киев – Тбилиси – Киев (ежедневно, от 1,5 тыс. грн); Киев – Батуми – Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,6 тыс. грн); Киев – Париж – Киев (вторник, четверг, суббота, воскресенье; от 1,6 тыс. грн); Киев – Ереван – Киев (понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота; от 2,2 тыс. грн); Киев – Ницца – Киев (четверг, воскресенье; от 2,5 тыс. грн); Киев – Барселона – Киев (среда, суббота; от 1,5 тыс. грн); Киев - Аликанте – Киев (четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн); Киев – Лиссабон – Киев (понедельник, пятница; от 1,8 тыс. грн).

Кроме того, с 17 декабря по 28 февраля 2021 года планируется выполнение рейса Киев – Попрад-Татры – Киев (четверг, воскресенье: от 803 грн).