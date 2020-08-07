БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк выдал еще 900 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) 7 августа удовлетворил заявки на получение рефинансирования 6 банков на общую сумму 905,3 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

банки (7125) кредит (3423) НБУ (9584) рефінансування (362)
