Нацбанк разрешил сдавать изношенные банкноты в кассах всех банков

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №114 от 31 июля, которое вступает в силу с 1 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, постановлением уточнено определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.

При этом НБУ разрешил принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк всем банкам, а не только уполномоченным.

Кроме того, Нацбанк распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Также НБУ ввел новое требование по организации и проведению банками и инкассаторской компании учебных мероприятий с целью повышения уровня знаний работников, работающих с наличностью, о признаках подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты.

В то же время постановлением отменена норма о рассылке банкам Национальным банком плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на страницах официального интернет-представительства регулятора размещается их электронная версия.