Экспорт металлолома упал с начала года на 53%, – Таможенная служба

Украинские предприятия в январе-июле текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 53,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 17,21 тыс. тонн (за январь-июль 2019 года экспортировано 36,93 тыс. тонн).

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, в денежном выражении экспорт металлолома снизился на 56,1% – до $4,48 млн.

В январе экспортировано 2,87 тыс. тонн лома, в феврале – 8,01 тыс. тонн, в марте – 493 тонны, в апреле – 256 тонн, в мае – 4,86 тыс. тонн, в июне – 316 тонн, июле – 402 тонны.

В то же время в январе-июле текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,63 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 44,6% – до $12,21 млн.

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-июле 2020 года импортировали из РФ 1,6 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $481 тыс., тогда как в январе-июле 2019 года – 488 тонн на $166 тыс.

Напомним, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,18 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз – до $11,78 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом – до 49,93 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% – до $34,25 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%). Экспорт – в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).

Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом – до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% – до $105,646 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% – до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% – до $36,588 млн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $121,298 млн; импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,611 млн.