В Киеве запустили первый крупный прокат электросамокатов

7 августа компания Bolt запустила в Киеве сервис проката электросамокатов.

Чтобы использовать сервис, нужно обновить приложение Bolt до последней версии, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.ua.

После того, как приложение обновится, нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплатить поездку можно картой.

Найти электросамокаты Bolt можно будет в центре Киева: возле станций метро, парков и других популярных мест. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.

В стоимость проката входит цена за разблокировку самоката и за минуту использования. Разблокировать - 29 грн, минута поездки - 4,9 грн. Можно арендовать самокат на весь день за 600 грн.

После поездки самокат можно оставить в местах, которые отмечены на карте в приложении. Все самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки.

Каждое утро сотрудники Bolt будут собирать и отвозить самокаты для зарядки. В связи с коронавирусом их все будут дезинфицировать, а клиентам предлагают использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.

Київ (4783) таксі (270)
