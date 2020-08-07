БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бизнес раскритиковал законопроект Зеленского о повышении минимальной зарплаты

Европейская бизнес-ассоциация выступает против президентского законопроекта №3963 с поправками в госбюджет 2020 год о повышении минимальной зарплаты до 5 000 грн с 4 723 грн с 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте ассоциации. передает БизнесЦензор.

"Ассоциация настаивает на неприемлимости законопроекта №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - сказано в сообщении.

По мнению ЕБА, такое решение увеличит фискальное давление на оплату труда и повлечет за собой рост "теневых" зарплат.

"Нет сомнений, что именно добросовестные плательщики ощутят усиленное давление со стороны госорганов, которое они будут осуществлять в попытке компенсировать неминуемые налоговые потери, возникшие из-за роста теневого сектора", - указала ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что несмотря на призывы бизнеса обсудить эту инициативу, законопроект был внесен без каких-либо консультаций с предпринимательским сообществом.

