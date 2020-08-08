Кличко пригрозил убрать несанкционированные пункты проката электросамокатов Bolt
Мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию "Bolt" убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - заявил Кличко.
Кличко также отметил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката. По его словам, конкурс будет проведен, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.
"Поэтому я призываю компанию "Bolt" убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", - подчеркнул Кличко.
