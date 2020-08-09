Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины, – СНБО

Количество активных больных за минувшие сутки выросло в 21 из 24 областей Украины и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (125), Ивано-Франковской области (124), Харьковской области (123), Киеве (120) и Черновицкой области (104).

В целом за прошедшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 19 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 677 человек (на 2 меньше за сутки);

в Волынской области подтверждено 56 случая заболевания, 1 – смерти и 8 - выздоровления, сейчас болеет 1028 человек (на 47 больше за сутки);

в Днепропетровской области 22 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 382 человека (на 22 больше за сутки);

в Донецкой области зафиксировано 10 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 218 человек (на 10 больше за сутки);

в Житомирской области 30 человек заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, болеет 566 человек (на 30 больше);

в Закарпатской области 68 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 50 - выздоровления, сейчас болеет 3 096 человек (на 16 больше за сутки);

в Запорожской области 18 новых заболевших, 1 - скончался и 2 человека выздоровели, сейчас болеет 263 человека (на 15 больше);

в Ивано-Франковской области зафиксирован 124 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 24 - выздоровления, сейчас болеют 3 449 человек (на 98 больше);

в Киеве 120 новых случаев заболевания, два человека умерли, сейчас болеет 6 146 человек (на 118 больше за сутки);

в Киевской области 48 новых заболевших и 33 выздоровели, сейчас болеют 1 155 человек (на 15 больше за сутки);

в Кировоградской области 3 человека заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 33 человека (на 3 больше за сутки);

в Луганской области 1 случай заболевания и 1 - выздоровления за сутки, болеет, как и днем ранее, 36 человек;

во Львовской области подтверждено 125 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 625 человек (на 104 больше за сутки);

в Николаевской области 9 новых случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 206 человек (на 8 больше за сутки);

в Одесской области 96 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 9 - выздоровели, сейчас болеет 2 695 человек (на 86 больше за сутки);

в Полтавской области 3 новых случая заболевания и 2 выздоровления, сейчас болеет 126 человек (на 1 больше за сутки);

в Ривненской области 93 новых случая заболевания и 17 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 502 человека (на 76 больше за сутки);

в Сумской области 15 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 259 человек (на 14 больше за сутки);

в Тернопольской области 32 новых случая заболевания и 34 случая выздоровления, сейчас болеет 1 171 человека (на 2 меньше);

в Харьковской области 123 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 46 - выздоровления, сейчас болеют 2 173 человека (на 76 больше, чем днем ранее);

в Херсонской области 8 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, болеют 50 человек (на 8 больше, чем днем ранее);

в Хмельницкой области 23 новых случая заболевания, 1 - смерти и 9 - выздоровления, сейчас болеют 299 человек (на 13 больше за сутки);

в Черкасской области 26 человек заболели и 1 - выздоровел, сейчас болеют 218 человек (на 25 больше за сутки);

в Черновицкой области 104 новых случая заболевания, 1 человек умер и 43 выздоровели, сейчас болеют 1 275 человек (на 60 больше за сутки);

в Черниговской области 23 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 432 человека (на 23 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 1 199 инфицированных, 18 ранее заболевших умерли, 317 человек выздоровели. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 080 человек, что на 864 больше, чем днем ранее.