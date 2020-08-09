Lufthansa возобновит рейсы Киев-Мюнхен

Авиакомпания Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться в аэропорт "Борисполь" три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. До кризиса частота составляла 14 рейсов в неделю.

Вылеты из Мюнхена в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00.

К концу октября немецкий авиаперевозчик планирует расширить сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.

Маршрут киев-Мюнхен станет вторым для Lufthansa в Украину после снятия запрета на международные полеты. С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт. До введения ограничений маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов-Мюнхен.

Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев-Цюрих, Austrian Airlines - маршрут Киев-Вена. Как и Lufthansa, Austrian Airliens сейчас не летает по региональным маршрутам в Украину.

Хотя регулярные рейсы выполняются, пассажирам перед покупкой авиабилетов следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты. Например, Евросоюз запрещает поездки гражданам Украины с целью туризма. Также перелеты в США с пересадкой в аэропортах Шенгенской зоны запрещены большинству иностранцев с американскими визами.