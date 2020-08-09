Евросоюз сократил список стран, из которых разрешен въезд

Европейский союз исключил Марокко из списка стран, жителям которых разрешен въезд с несущественной целью.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на решение Совета ЕС, передает БизнесЦензор.

Совет ЕС оставил 10 стран в "безопасном" список, который вступил в силу 8 августа. На прошлой неделе ЕС исключил из перечня безопасных Алжир.

Отныне въезд в ЕС разрешен из таких стран, как Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Из Китая также разрешен въезд, но в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС властями КНР.

Украина и в дальнейшем остается в списке стран, из которых въезд в ЕС разрешен только в отдельных случаях.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешено, включают, в частности, эпидемиологической ситуации и меры сдерживания коронавируса такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Относительно эпидемиологической ситуации, в третьих странах, для которых ограничения на въезд отменяются, количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже.