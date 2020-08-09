SkyUp назвал маршруты полетов на зимний сезон

SkyUp планирует летать по 15 международным маршрутам в сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября.

Предварительный график включает рейсы из Киева в города Чехии, Турции, Италии, Грузии, Франции, Армении, Испании, Словакии и Португалии.

Полеты в Чехию будут выполняться четыре раза в неделю в Прагу и три раза в неделю в Пардубице.

Итальянская сеть будет включать рейсы из Киева в Бергамо, Рим и Неаполь с частотой три раза в неделю.

Рейсы в Грузию SkyUp запланировал в Тбилиси с ежедневной частотой и в Батуми три раза в неделю.

Полеты в Армению будут выполняться в Ереван пять раз в неделю.

Французская сеть включает Париж с вылетами из Киева четыре раза в неделю и Ниццу с частотой два раза в неделю.

Испания в зимнем расписании представлена Барселоной и Аликанте с рейсами два раза в неделю по каждому из направлений.

SkyUp также намерен открыть рейсы из Киева в Стамбул, которые будут обслуживаться три раза в неделю, и в Лиссабон с частотой два раза в неделю.

15-й маршрут будет сезонным и рассчитан на любителей горнолыжного спорта - авиакомпания намерена летать с 17 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года из Киева в аэропорт Попрад рядом с Татрами.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты. Также авиакомпании могут менять расписание и отменять некоторые рейсы исходя из ограничений различных стран или коммерческих соображений.