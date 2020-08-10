Twitter вел предварительные переговоры о покупке TikTok

Twitter Inc. вела предварительные переговоры о покупке популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd., пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По их словам, речь шла только об американских операциях TikTok.

Ранее стало известно, что Microsoft Corp. уже несколько недель ведет переговоры с ByteDance о приобретении операций TikTok не только в США, но и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Microsoft остается главным претендентом на покупку TikTok, отмечают источники.

Времени на согласование сделки остается немного: в минувший четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для покупки TikTok американской компанией. Согласно указу Трампа, по истечении этого периода всем субъектам юрисдикции США будут запрещены сделки с ByteDance.

В администрации Трампа считают, что TikTok несет в себе угрозу для экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением.

В соответствии с указом Трампа, TikTok должен найти покупателя до 15 сентября или будет заблокирован в США.

По оценкам экспертов, американские операции TikTok могут быть оценены в десятки миллиардов долларов. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом Twitter сможет профинансировать сделку.

Капитализация Twitter составляет порядка $29 млрд, что существенно ниже рыночной стоимости Microsoft, которая превышает $1,6 трлн.

В то же время сделка TikTok с Twitter, вероятно, вызвала бы гораздо меньше вопросов у антимонопольных регуляторов, чем сделка с Microsoft, отмечают эксперты.